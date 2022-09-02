Скончался известный азербайджанский художник
На 77-м году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерелли, сообщают азербайджанские СМИ.
Асиф Азерелли родился в 1946 году в селе Угурбейли Бардинского района. В 1971 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде.
С 1972 года он активно и плодотворно участвовал в различных международных выставках, фестивалях и симпозиумах. Работы художника хранятся в частных коллекциях во многих странах мира, в коллекции Союза художников Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств.