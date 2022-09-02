Генерал-майор Эльчин Гулиев сошел с ума в тюрьме

Сафаров, в частности, отмечает, что Эльчин Гулиев, который с 2015 года отбывает тюремное наказание, подолгу стоит под камерами наблюдения и то смеется, то плачет.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор правозащитной организации «Оборонная линия» Руфат Сафаров, по словам которого отставной генерал МНБ либо прикидывается душевнобольным, либо действительно сошел с ума.

У одного из лидеров бандитской группировки в упраздненном МНБ, генерал-майора Эльчина Гулиева, бывшего начальника Антитеррористического центра при упраздненном Министерстве национальной безопасности (МНБ), возникли серьезные проблемы со здоровьем.

«На прошлой неделе один из сотрудников спросил у него: «Что с тобой, Гулиев? Почему ты держишься за голову, кричишь и плачешь, а потом вдруг начинаешь истерически смеяться. На кого ты кричал и почему смеешься?», - на что Гулиев ответил: «Я кричал на судей, которые принимали несправедливые решения, а смеюсь над всеми вами: придет время, и господин президент накажет каждого из вас, одного за другим».

Бывшие сокамерники также сообщают о, мягко говоря, странностях в поведении Эльчина Гулиева.

«Возможно, после семи лет в тюрьме у него действительно началось какое-то психическое заболевание, - написал правозащитник. – Или, претворяясь безумным, он думает, что таким образом можно ускорить выход на свободу».

Напомним, что Эльчин Гулиев был арестован в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца. Впоследствии срок лишения свободы продлевался несколько раз, а в 2017 году по решению суда Э.Гулиев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Как сообщил в интервью haqqin.az адвокат Э.Гулиева – Эльчин Садыгов, офицер спецслужб обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Отметим, что в свое время Эльчин Гулиев применял пытки и моральное воздействие к незаконно осужденным, которые обращались в Европейский суд.

Есть хорошая азербайджанская пословица – «У Господа Бога нет пальцев, чтобы выколоть глаза. Бог наказывает по-другому» ("Allahın barmağı yoxdur ki, basıb gözü çıxartsın. Allah başqa cür cəzalandırır"). Фактически Э.Гулиев уповает на суд, против которого боролся, находясь во власти…