Ракета упала на известный ресторан в Харькове, возник крупный пожар

В ночь на воскресенье, 4 сентября, одна из российских ракет попала в известный ресторанный комплекс «Дубровский», расположенный в Киевском районе Харькова, после чего возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса, передает «Украинская правда» со ссылкой на Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 кв. м. Спасатели остановили распространение огня на соседние постройки и лес.

Отмечается, что по комплексу была выпущена ракета С-300 с территории Белгородской области России.