Синоптики о погоде в Баку на завтра

В понедельник, 5 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером местами есть вероятность кратковременных дождей, временами будет дуть порывистый северо-западный ветер, передает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем – 29-32, в Баку ночью – 23-25, днем – 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.