Белый дом: Россия могла бы завтра закончить войну, но…
«США не питают надежд, что Россия готова покончить с войной в Украине». Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.
По его словам, война в Украине – это не война с США или НАТО, а с украинцами.
«Россия выбрала начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что она готова положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев», - подчеркнул Кирби.
Комментируя высказывания российских представителей власти о том, что снабжение Западом оружия Украине только затягивает конфликт, Кирби сказал, что этот конфликт затягивает желание руководства России продолжать его.
«Они могли бы закончить войну сегодня, если бы согласились вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего. Очевидно, что в последние дни Россия демонстрирует, что не заинтересована в этом», - добавил он.