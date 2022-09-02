Белый дом: Россия могла бы завтра закончить войну, но…

«США не питают надежд, что Россия готова покончить с войной в Украине». Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

По его словам, война в Украине – это не война с США или НАТО, а с украинцами.

«Россия выбрала начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что она готова положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев», - подчеркнул Кирби.