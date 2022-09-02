Китай «взял в заложники» $100 млрд резервов России

Вложив 17% золотовалютных резервов в юань, российские власти признали, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет Bloomberg.

Согласно документу, власти России обсуждают возможность купить юаней и других «мягких» валют на $70 млрд. При этом Центробанк РФ признает, что после введения санкций и запрета на операции с долларами и евро найти активы для золотовалютных резервов непросто.

«Выбор сводится к немногочисленным «дружественным» странам. Но турецкая лира не может выйти из «штопора» хронической девальвации и за 10 лет потеряла 90% стоимости. Дирхам ОАЭ, согласно презентации, подвержен «политическим рискам»: в эмираты зачастили американские чиновники, которые требуют не превращать Дубай в хаб для обхода санкций. Остается разве что юань, но и с ним есть проблемы: вложить деньги в китайские активы можно относительно легко, а вывести назад – нет. Для этого требуется разрешение китайских властей, а «его будет очень сложно получить в кризис», - говорится в документе Bloomberg.