Германия откажется от российского газа до конца года
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страна планирует полностью прекратить импорт российского газа в декабре 2022 года.
Глава немецкого правительства также анонсировал финансовую поддержку гражданам Германии на €65 млрд в связи с ростом инфляции.
По словам Шольца, правительство приняло «своевременные решения», чтобы избежать энергетического кризиса, включая заполнение хранилищ и запуск угольных электростанций.
«Мы переживем эту зиму. Россию нельзя назвать надежным поставщиком, так как она больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам», - сказал Шольц.