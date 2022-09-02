Глава «Моссад» едет в США из-за ядерной сделки с Ираном
Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа завтра, 5 сентября, отправится в США, чтобы обсудить риски, связанные с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил журналистам премьер-министр Израиля Яир Лапид.
«После моего разговора с президентом Байденом в прошлую среду директор разведки «Моссад» завтра отбывает в Вашингтон для проведения ряда встреч, призванных довести до сведения американской администрации нашу позицию относительно опасностей, заложенных в соглашении с Ираном», – сказал глава израильского правительства.
По его словам, в США учли оговорки, представленные израильской стороной американской администрации, по поводу ядерной сделки с Ираном.