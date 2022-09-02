Раввины проведут экстренное собрание о будущем евреев в России

«Российские раввины объявили экстренное собрание, чтобы обсудить будущее евреев в России. Присутствующие на конференции раввины представляют 400 своих коллег со всей страны и именно на них будет лежать ответственность за принятое решение». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, ожидается, что 75 ведущих раввинов России подтвердят свое коллективное обязательство «не покидать свои общины и оставаться с ними, чтобы оказывать духовную, психологическую и эмоциональную поддержку, какими бы сложными они ни были» на экстренной конференции в Москве в понедельник, 5 сентября.