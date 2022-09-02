Что обсудили Зеленский и фон дер Ляйен?

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье в своем Twitter сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Зеленского, в разговоре речь шла о скорейшем выделении следующего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

По данным СМИ, ожидается, что в конце следующей недели министры экономики ЕС в Праге согласуют политическую декларацию в поддержку макрофинансовой помощи Украине на сумму 5 млрд евро.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам России. Также, как сообщил президент Украины, он скоординировал с фон дер Ляйен шаги по ограничению получения Россией доходов от продажи нефти и газа. Отдельно стороны обсудили вступление Украины в ЕС.