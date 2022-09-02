Москва готова к завершению «спецоперации», но...

«Москва готова говорить с Киевом об условиях завершения «специальной военной операции». При этом требования Кремля остаются неизменными». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российским СМИ.

Он также добавил, что в Кремле неоднократно утверждали о готовности Москвы к переговорам с Киевом, «однако украинская сторона не проявляет инициативу в этом направлении».