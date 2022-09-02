Трамп: «Байден – враг государства»

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания, что стало первым его публичным выступлением после того, как около месяца назад ФБР провела обыск в его доме во Флориде.

В своей речи экс-президент США назвал рейд федеральных агентов «издевательством над правосудием и злостным нарушением правовых норм, которое не останется без ответа».

Он также подверг резкой критике действующего президента США Джо Байдена, который несколько дней назад назвал Трампа и его сторонников «экстремистами, угрожающими основам американской государственности».

«Ни один из президентов не произносил настолько гнусной, полной ненависти и несущей раскол речи. Он – враг государства. Вы ведь хотите знать правду? Враг государства – это он», – заявил Трамп.