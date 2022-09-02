Токаев рвет шаблоны России наша аналитика

Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в своем послании народу внес предложение провести внеочередные президентские выборы. И уже этой осенью. При этом настоящий срок полномочий Токаева истекает только в 2024 году. К чему такая спешка? Версии ходят разные...

«Я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», - эти слова Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева, произнесенные им 1 сентября, вызвали на постсоветском пространстве эффект разорвавшейся бомбы, простите уж за затасканное и банальное выражение.

В последнее время Касым-Жомарт Токаев, складывается такое впечатление, делает все вопреки Путину. Он категорически отказывается признавать роль России как старшего стратегического партнера

Вопреки Кремлю

Лидер Казахстана предложил ограничить президентский срок 7-ю годами, но без возможности переизбрания. То есть, теоретически, в случае повторной победы Токаева на выборах, которые состоятся уже этой осенью, у власти он сможет остаться до 2029 года. Как сказал он сам – «для политика это вполне достаточный срок для реализации самых амбициозных программ».

Его предложение рвет устоявшийся в России шаблон: клан захвативший власть задраивает социальные лифты, вытравливает любую оппозицию и старается удержаться наверху максимально долго, игнорируя общественные запросы. Но Токаев помнит нынешний январь, а потому не хочет новых беспорядков, в ходе которых все держалось на тонкой ниточке. И поэтому готов идти навстречу общественным запросам, перекраивая политические балансы в собственной стране.

В последнее время Касым-Жомарт Токаев, складывается такое впечатление, делает все вопреки Путину. Он категорически отказывается признавать роль России как старшего стратегического партнера. Он столь же категорично отказался поддержать авантюру Москвы на украинском направлении. И публично, в присутствии Путина, заявил, что Казахстан не признает никаких квазигосударственных образований на территории Украины.

Токаев стал и публично возражать Путину

Январские события, возникшие не без помощи Москвы, послужили ему хорошим уроком. Сейчас Токаеву нужно устранить все последствия своей «неполной легитимности», ведь в 2019 году он был избран с результатом 70 процентов в качестве преемника Назарбаева, а не самостоятельного игрока. И с января 2022 года он чувствует себя как на минном поле. Его обвиняют и справа, и слева.

Одни говорят, что он пригласил контингент ОДКБ, и тем самым поставил под сомнение суверенитет Казахстана. Другие – в том, что по их мнению, расследование январских событий неоправданно затягивается, что Токаев, якобы, пытается скрыть какие-то результаты следствия, которые ему могли повредить.

Поэтому казахстанский лидер вынужден не распутывать, а рубить этот «Гордиев узел» проблем. С одной стороны – объявив амнистию для рядовых участников январских беспорядков. С другой – заявляя о готовности решительно бороться с социальным неравенством.

Здесь и планируемое введение «налога на роскошь», законопроект о котором регулярно в российском парламенте засовывается под сукно. И повышение минимальной заработной платы. И, главное, отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, а также развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех – то самое, на чем постоянно спотыкается российская власть.

Реализация этих мер позволит Токаеву получить собственную легитимность, личный вотум доверия от казахстанцев. Что, наверняка ему удастся, поскольку в пакете реформ Токаева и снижение пенсионного возраста, и 50%-е зачисление ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана на счета каждого несовершеннолетнего гражданина.

Сейчас Токаеву нужно устранить все последствия своей «неполной легитимности», ведь в 2019 году он был избран с результатом 70 процентов в качестве преемника Назарбаева, а не самостоятельного игрока

В России, как известно, Фонд национального благосостояния – это резервный «общак» власти, куда она без стеснения запускает руки по самый локоть. В Казахстане до недавнего времени было то же самое, но теперь Токаев предложил все-таки начать соблюдать паритет между властью и народом.

И, наконец, «языковой вопрос». Дети Казахстана должны одинаково хорошо владеть и казахским, и русским языками – это принципиальная позиция президента Казахстана. «В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно – мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения», - сказал он, подчеркнув, что Министерство просвещения «должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов». С нынешнего учебного года в Казахстане отменили в первых классах изучение русского и английского языков. Их введут во втором и третьем классах соответственно.

Что будет со внешней политикой Казахстана

Программа Токаева – это программа отказа от путинской России и ее внешнеполитических авантюр. Этот отказ не будет резким и одномоментным – но он будет происходить каждый день, пусть и небольшими, но постоянными шагами. Казахстан активно выстраивает максимально самостоятельные отношения как со своими соседями, Азербайджаном и Ташкентом, так и внерегиональными игроками – Турцией, Китаем и Саудовской Аравией.

Не забывая при этом и про Запад, но здесь Казахстан предпочитает соблюдать определенную осторожность, поскольку западные стандарты демократии ни разу не являются традиционными и близкими для любых центральноазиатских элит. Посольство США в Казахстане уже заявило, что Вашингтон готов помочь президенту Токаеву в проведении масштабных реформ – но вряд ли эта помощь будет принята.

Красная линия для Токаева – игра с Эрдоганом. К игре с Вашингтоном он еще не готов

А в своем послании к народу пошел еще дальше – предложил реформы, которые сделают Казахстан настоящей альтернативой путинской России на постсоветском пространстве. Во всяком случае, в политической и экономической моделях. Своим выступлением 1 сентября Токаев дал понять, что политическая элита Казахстана окончательно разворачивается в ровно противоположном от путинской России направлении.

Не одни только выборы у Токаева на уме

Но президентскими выборами Токаев не ограничивается. Реформы необходимы, они займут долгое время, но казахстанский лидер к этому готов. Предпочитая действовать по своему.

Владимир Путин также высказал президенту Казахстана пожелания успехов в реализации озвученных в его послании масштабных задач. Хотя, что ему остается делать? Нет, понятно, что в Москве за его экспериментами будут следить очень внимательно и по возможности ставить палки в колеса.

Но Токаев хорошо понимает вот что: либо реформируешь общество ты сам, под четким контролем, либо это происходит травматическим путем по итогам бунта и кровопролития. А именно к такому развитию событий ведут постоянные оглядки на Москву и стремление находить с ней общий язык. Элиты Казахстана для себя все решили. Помешать им можно, но заставить отказаться от реформ – нет.