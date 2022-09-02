Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 15:58

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в своем послании народу внес предложение провести внеочередные президентские выборы. И уже этой осенью. При этом настоящий срок полномочий Токаева истекает только в 2024 году. К чему такая спешка? Версии ходят разные... «Я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», - эти слова Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева, произнесенные им 1 сентября, вызвали на постсоветском пространстве эффект разорвавшейся бомбы, простите уж за затасканное и банальное выражение.

Вопреки Кремлю Лидер Казахстана предложил ограничить президентский срок 7-ю годами, но без возможности переизбрания. То есть, теоретически, в случае повторной победы Токаева на выборах, которые состоятся уже этой осенью, у власти он сможет остаться до 2029 года. Как сказал он сам – «для политика это вполне достаточный срок для реализации самых амбициозных программ». Его предложение рвет устоявшийся в России шаблон: клан захвативший власть задраивает социальные лифты, вытравливает любую оппозицию и старается удержаться наверху максимально долго, игнорируя общественные запросы. Но Токаев помнит нынешний январь, а потому не хочет новых беспорядков, в ходе которых все держалось на тонкой ниточке. И поэтому готов идти навстречу общественным запросам, перекраивая политические балансы в собственной стране. В последнее время Касым-Жомарт Токаев, складывается такое впечатление, делает все вопреки Путину. Он категорически отказывается признавать роль России как старшего стратегического партнера. Он столь же категорично отказался поддержать авантюру Москвы на украинском направлении. И публично, в присутствии Путина, заявил, что Казахстан не признает никаких квазигосударственных образований на территории Украины.

Январские события, возникшие не без помощи Москвы, послужили ему хорошим уроком. Сейчас Токаеву нужно устранить все последствия своей «неполной легитимности», ведь в 2019 году он был избран с результатом 70 процентов в качестве преемника Назарбаева, а не самостоятельного игрока. И с января 2022 года он чувствует себя как на минном поле. Его обвиняют и справа, и слева. Одни говорят, что он пригласил контингент ОДКБ, и тем самым поставил под сомнение суверенитет Казахстана. Другие – в том, что по их мнению, расследование январских событий неоправданно затягивается, что Токаев, якобы, пытается скрыть какие-то результаты следствия, которые ему могли повредить. Поэтому казахстанский лидер вынужден не распутывать, а рубить этот «Гордиев узел» проблем. С одной стороны – объявив амнистию для рядовых участников январских беспорядков. С другой – заявляя о готовности решительно бороться с социальным неравенством. Здесь и планируемое введение «налога на роскошь», законопроект о котором регулярно в российском парламенте засовывается под сукно. И повышение минимальной заработной платы. И, главное, отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, а также развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех – то самое, на чем постоянно спотыкается российская власть. Реализация этих мер позволит Токаеву получить собственную легитимность, личный вотум доверия от казахстанцев. Что, наверняка ему удастся, поскольку в пакете реформ Токаева и снижение пенсионного возраста, и 50%-е зачисление ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана на счета каждого несовершеннолетнего гражданина.

В России, как известно, Фонд национального благосостояния – это резервный «общак» власти, куда она без стеснения запускает руки по самый локоть. В Казахстане до недавнего времени было то же самое, но теперь Токаев предложил все-таки начать соблюдать паритет между властью и народом. И, наконец, «языковой вопрос». Дети Казахстана должны одинаково хорошо владеть и казахским, и русским языками – это принципиальная позиция президента Казахстана. «В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно – мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения», - сказал он, подчеркнув, что Министерство просвещения «должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов». С нынешнего учебного года в Казахстане отменили в первых классах изучение русского и английского языков. Их введут во втором и третьем классах соответственно. Что будет со внешней политикой Казахстана Программа Токаева – это программа отказа от путинской России и ее внешнеполитических авантюр. Этот отказ не будет резким и одномоментным – но он будет происходить каждый день, пусть и небольшими, но постоянными шагами. Казахстан активно выстраивает максимально самостоятельные отношения как со своими соседями, Азербайджаном и Ташкентом, так и внерегиональными игроками – Турцией, Китаем и Саудовской Аравией. Не забывая при этом и про Запад, но здесь Казахстан предпочитает соблюдать определенную осторожность, поскольку западные стандарты демократии ни разу не являются традиционными и близкими для любых центральноазиатских элит. Посольство США в Казахстане уже заявило, что Вашингтон готов помочь президенту Токаеву в проведении масштабных реформ – но вряд ли эта помощь будет принята.