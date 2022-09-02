Евросоюз пригласит Азербайджан на свой саммит в Праге

Европейский союз пригласит Азербайджан на саммит, который пройдет в столице Чехии Праге, передает Guardian.

Согласно информации, в число приглашенных на саммит Евросоюза, помимо Норвегии, Швейцарии, будут приглашены еще 8 стран, претендующих на членство в Союзе, в том числе Грузия, Украина, Молдова и балканские страны, а также некандидаты Армения и Азербайджан.

Пражский саммит, на который соберутся лидеры Европейского союза и стран, желающих присоединиться к Европейскому политическому сообществу, состоится 6-7 октября.