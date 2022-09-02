Песков: «Западу нужно отвечать на их языке»

«Россия является сторонницей международной гармонии, но странам Запада нужно отвечать на их языке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российским СМИ.

По его словам, эта гармония должна быть основана на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга.

При этом, как отметил пресс-секретарь Путина, на западе более эгоистичный подход, а в США «совсем ковбойский».