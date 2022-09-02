МЧС и турецкие психологи помогают азербайджанским ветеранам видео
В Азербайджане продолжается работа по более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, ветеранов, а также членов семей шехидов, и лиц, понесших физический и моральный ущерб от армянского терроризма. Данную миссию взяли на себя психологи Министерства по чрезвычайным ситуациям и турецкие специалисты, прибывшие в страну по приглашению МЧС.
Так, с 5 сентября 2022 года по приглашению более 20 профессиональных психологов Турции будут проводить реабилитацию для представителей вышеупомянутых категорий населения.
Турецкие специалисты совместно с психологами МИД будут оказывать психологическую помощь по следующим адресам:
- г. Баку, Н.Наримановский район, улица Тебриз, 108 (Азербайджанский Государственный Технический Научно-Исследовательский Институт Охраны Труда и Безопасности МЧС);
- г. Гянджа, ул. Азиза Назарова, 3А (Гянджинский государственный центр профессионального обучения торговли и сервиса);
- г. Сумгаит, ул. Мира, 9 (Сумгаитский областной центр МЧС);
- г. Габала, улица Аббаса Сакхата, 12 (бывшая модульная больница);
- г. Барда, проспект Г.Алиева, 93 (Детская художественная школа №4 г. Барда);
- село Дигях Ленкоранского района (Южный региональный центр МЧС).
Граждане, испытывающие психологические проблемы, связанные с Отечественной войной, могут записаться на бесплатную психотерапевтическую помощь по горячей линии министерства «112».