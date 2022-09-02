В Азербайджане продолжается работа по более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, ветеранов, а также членов семей шехидов, и лиц, понесших физический и моральный ущерб от армянского терроризма. Данную миссию взяли на себя психологи Министерства по чрезвычайным ситуациям и турецкие специалисты, прибывшие в страну по приглашению МЧС.

Так, с 5 сентября 2022 года по приглашению более 20 профессиональных психологов Турции будут проводить реабилитацию для представителей вышеупомянутых категорий населения.