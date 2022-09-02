Издевавшиеся над детьми сотрудники логопедического центра признались в содеянном

В ходе мониторинга члены Комитета поинтересовались условиями содержания 9 человек, задержанных в качестве подозреваемых по различным статьям. Было отмечено, что в их числе были директор Центра логопедической и психологической реабилитации «Мехнур» Нурана Гаджизаде, подозреваемая в совершении пыток в отношении детей с физическими ограничениями, ее помощник Сабина Алиярбейли и психолог Айтадж Кязымлы.

Как сообщили haqqin.az в Комитете, мониторинг проводился при совместном участии председателя организации Турала Гусейнова и его заместителя Эльчина Ширинова.

«В ходе мониторинга был проведен осмотр условий их содержания. В беседе с ними каждый из них отметил, что сожалеет о содеянном. Во время разговора с членами Комитета А.Кязымлы заявила, что в момент совершения пыток находилась в состоянии аффекта», - отмечается в заявлении Комитета против пыток.

В сообщении также подчеркивается, что все задержанные были обеспечены адвокатами.

Напомним, что 2 сентября правоохранительными органами были задержаны издевавшиеся над детьми сотрудники центра логопедической и психологической реабилитации «Мехнур» – директор Нурана Гаджизаде, психолог Айтадж Кязымлы и помощник директора центра Сабина Алиярбейли. Следственным отделом Низаминского районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 133 (причинение тяжких последствий) Уголовного кодекса Азербайджана. Ранее в социальных сетях были распространены видеокадры, где сотрудники центра логопедической и психологической реабилитации издеваются над детьми. В правоохранительных органах вопрос был взят под контроль, было начато расследование в отношении частного логопедического центра. Распространившиеся видеокадры изучает рабочая подгруппа комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних. В состав комиссии входят представители Минздрава, МВД, Генпрокуратуры, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, общественных организаций и других государственных структур. После завершения расследования комиссия опубликует информацию о результатах.