Глава Нацбезопасности Украины: «Война с Россией – это последствия нашего управления страной за все эти годы»

«Я раньше в интервью говорил, что война с Россией началась в 2008 году. Но, проанализировав некоторые события, пришел к выводу, что все началось раньше». Об этом в интервью заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Россия начала войну против Украины с вмешательства в Конституцию в 2004 году.

«Мне жаль, что 8 декабря 2004 года депутаты поменяли Конституцию, лишив президента полномочий. Хотя тогда считалось, что это был компромисс, теперь я могу сказать, что это была государственная измена», - сказал он.