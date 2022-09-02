Глава Нацбезопасности Украины: «Война с Россией – это последствия нашего управления страной за все эти годы»
«Я раньше в интервью говорил, что война с Россией началась в 2008 году. Но, проанализировав некоторые события, пришел к выводу, что все началось раньше». Об этом в интервью заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, Россия начала войну против Украины с вмешательства в Конституцию в 2004 году.
«Мне жаль, что 8 декабря 2004 года депутаты поменяли Конституцию, лишив президента полномочий. Хотя тогда считалось, что это был компромисс, теперь я могу сказать, что это была государственная измена», - сказал он.
В дальнейшем, по словам секретаря СНБО, было еще вмешательство в Основной закон Украины.
«Мало кто знает, что 21 февраля 2014 года, когда уже были массовые расстрелы на Майдане, депутаты так же вмешались в Конституцию и антиконституционным способом ее изменили. В целом же, война с Россией – это последствия нашего управления страной за все эти годы», - сказал Данилов.