Медведев назвал Шольца «обиженным дяденькой»

«В настоящее время Германия ведет себя как враг России, фактически объявив ей гибридную войну». Об этом в своем Тelegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, Германия: а) недружественная страна; б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан; в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против Вооруженных сил России.