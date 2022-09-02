Медведев назвал Шольца «обиженным дяденькой»
«В настоящее время Германия ведет себя как враг России, фактически объявив ей гибридную войну». Об этом в своем Тelegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, Германия: а) недружественная страна; б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан; в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против Вооруженных сил России.
«Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ», - написал Медведев, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о ненадежности России как поставщика энергоносителей из-за невыполнения Москвой своих контрактных обязательств.
«Вот те на! Обиделся снова… И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…», - подытожил Дмитрий Медведев.