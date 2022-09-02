Сборная Азербайджана по каратэ завоевала 6 медалей на Премьер-лиге в Баку

В спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева завершилось престижное соревнование по каратэ под названием Премьер-лига.

Сегодня состоялись финалы и поединки за бронзовые медали. Азербайджан был представлен в трех финалах, и во всех наши представители одержали победы. Золото выиграли Аминага Гулиев (60 кг), Ирина Зарецкая (68 кг) и Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг).

Турал Агаларзаде (67 кг), Тургут Гасанов (84 кг) и Мурад Гаджизаде (свыше 84 кг) выиграли бронзу.

Таким образом, по итогам турнира сборная Азербайджана завоевала 3 золотые и 3 бронзовые награды.

Это был четвертый, заключительный этап Премьер-лиги в текущем году. В Баку выступили 348 каратистов из 58 стран.