Иран: арестованные члены бахаи шпионили в пользу Израиля

Иранская разведка сообщила, что десяти членам религиозной группы бахаи, задержанным на прошлой неделе, были предъявлены обвинения за шпионаж в пользу Израиля, передает The Times of Israel.

Как отмечает Управление общей разведки, двое из арестованных прошли обучение в центре бахаи в Хайфе, а затем они сформировали сеть шпионов по всему Мазандарану (Северный Иран).

Хотя в заявлении упоминалось всего о 12 подозреваемых, на прошлой неделе Международное сообщество бахаи рассказало, что в общей сложности было задержано 14 человек, 13 из которых — молодые люди.

Международное сообщество бахаи заявило, что аресты приверженцев религии были частью кампании репрессий, которая включала, среди прочего, аресты, избиения, снос домов и отказ в доступе к высшему образованию.