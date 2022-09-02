Официально: израильские авиакомпании будут летать в Турцию

«В воскресенье, 4 сентября, правительство Израиля ратифицировало авиационное соглашение с Турцией», - написал глава правительства Яир Лапид в Twitter.

Он отметил, что с сегодняшнего дня израильские авиакомпании могут совершать полеты в Турцию. Также Лапид заявил, что, прежде всего, от этого соглашения выиграют израильские пассажиры и израильские авиакомпании.

«Это является важным стратегическим шагом по укреплению стабильности в регионе, и является весомым вкладом в продвижение отношений между странами», - написал премьер-министр.

Напомним, что соглашение было подписано 7 июля, вскоре после визита премьер-министра Яира Лапида в Анкару и его переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Соглашение является частью договора о расширении и развитии двусторонних отношений между двумя странами, которое было достигнуто ранее.