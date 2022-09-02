В Украине заявили, что Россия перебросила в Крым эшелон военной техники
«Российская Федерация перебросила в Крым эшелон военной техники». Об этом говорится в сообщении Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
В частности, как отмечает ВСУ, в сети появилось видео, как Россия перебрасывает эшелон военной техники через Керченский мост.
«На остров везут БТРы, «Грады», грузовики. В пассажирских вагонах, вероятно, едет личный состав, солдаты», - говорится в сообщении.
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