Армяне вновь обстреляли Кельбаджар
Вечером в воскресенье, 4 сентября, подразделения Вооруженных сил Армении из позиций, расположенных близ населенных пунктов Юхары Шорджа и Зяркянд в Басаркечарском районе, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик и Юхары Айрым Кельбаджарского района. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры», - говорится в сообщении.