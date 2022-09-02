Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана заявило, что пожар, произошедший в направлении села Бахлиян Исмаиллинского района, потушен.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в результате пожара на площади около 30 гектаров сгорели кусты. Прилегающая территория была защищена от огня.

Также в МЧС отметили, что продолжаются мероприятия по борьбе с пожарами, произошедшими близ села Тиканлы Габалинского района, Баш Дашагыл Огузского района и Юхары Тала Загатальского района.