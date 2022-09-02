МЧС предупредило население

По информации Национальной гидрометеорологической службы, с 5 по 8 сентября погодные условия в стране будут нестабильными. Местами будут дуть сильные ветры, местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, интенсивные в основном в горных и предгорных районах, а также кратковременные паводки с некоторых горных рек.

В связи с этим МЧС обращается к населению и призывает соблюдать соответствующие правила безопасности, связанные с ожидаемыми погодными условиями.

Рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.