МЧС предупредило население
По информации Национальной гидрометеорологической службы, с 5 по 8 сентября погодные условия в стране будут нестабильными. Местами будут дуть сильные ветры, местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, интенсивные в основном в горных и предгорных районах, а также кратковременные паводки с некоторых горных рек.
В связи с этим МЧС обращается к населению и призывает соблюдать соответствующие правила безопасности, связанные с ожидаемыми погодными условиями.
Рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.
Также, учитывая трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности.
При этом напоминаем, что заходить в море в сильную ветреную погоду опасно, учитывая, что люди идут на пляжи для отдыха в связи с сезоном.
Кроме того, рекомендуется держаться подальше от затопляемых и подверженных затоплению территорий во избежание затопления, ввиду вероятности внезапных паводков, которые могут быть вызваны ливневыми дождями. При столкновении с такой опасностью рекомендуется немедленно подниматься на ближайшую возвышенность.
Также в целях защиты от опасности поражения молнией отключите от сети электроприборы, не разговаривайте по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближайтесь к линиям электропередач, громоотводам и антеннам. Находясь на улице, не стойте под высокими деревьями, а для этого оставайтесь в относительно низменном месте. Находясь в автомобиле, рекомендуется прекратить движение, поднять окна и дождаться окончания грозы.