Американский генерал: Украине и Молдове «пора решить вопрос Приднестровья»
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова «о русофобии в Молдове и возможных угрозах безопасности российских военных в Приднестровье».
В своем интервью украинским СМИ экс-командир заявил: Украине и Молдове «пора решить приднестровский вопрос».
«Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии», - сказал Ходжес.