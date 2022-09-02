И Евросоюз сменил посла в России

Евросоюз сменил главу своей дипломатической миссии в России - занимавший этот пост германский дипломат Маркус Эдерер покинул Москву, передают российские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — рассказал источник, подчеркивая, что эта ротация носит плановый характер.

Эдерер возглавлял миссию Евросоюза в России с октября 2017 года. Он также содействовал подготовке четырехсторонних переговоров по украинскому кризису в «нормандском формате» (Германия, Франция, Украина, Россия). Напомним, что ранее сегодня было объявлено о смене посла США в России Джона Салливана.