«Сабах», одержавший в первых четырех матчах четыре победы, неожиданно не смог переиграть на своем поле «Сабаил» - 0:0.

Тем не менее, команда Мурада Мусаева является единоличным лидером, опережая «Карабах» и «Нефтчи» на одно очко. Правда, агдамцы провели на одну игру меньше.

В заключительном матче туре «Зиря» принимала «Габалу». В матче, в котором гости были, как минимум, не хуже хозяев, благодаря индивидуальному мастерству Рагима Садыхова победила «Зиря» - 2:1.

На 35-й минуте Исник Алими реализовал пенальти и вывел «Габалу» вперед. На 45-й минуте Рагим Садыхов эффектным ударом после подачи со штрафного сравнял счет. Он же на 74-й минуте нанес еще один классный удар и принес переживающей не самые лучшие времена команде Рашада Садыхова столь нужные 3 очка.