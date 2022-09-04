Премьер-лига: «Сабах» выходит в лидеры, Рагим Садыхов выручает «Зиря» ВИДЕО
Сегодня двумя матчами завершился 5-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Сабах», одержавший в первых четырех матчах четыре победы, неожиданно не смог переиграть на своем поле «Сабаил» - 0:0.
Тем не менее, команда Мурада Мусаева является единоличным лидером, опережая «Карабах» и «Нефтчи» на одно очко. Правда, агдамцы провели на одну игру меньше.
В заключительном матче туре «Зиря» принимала «Габалу». В матче, в котором гости были, как минимум, не хуже хозяев, благодаря индивидуальному мастерству Рагима Садыхова победила «Зиря» - 2:1.
На 35-й минуте Исник Алими реализовал пенальти и вывел «Габалу» вперед. На 45-й минуте Рагим Садыхов эффектным ударом после подачи со штрафного сравнял счет. Он же на 74-й минуте нанес еще один классный удар и принес переживающей не самые лучшие времена команде Рашада Садыхова столь нужные 3 очка.
Напомним результаты трех других матчей 5-го тура: «Кяпяз» - «Карабах» - 0:1, «Шамахы» - «Туран-Товуз» - 0:1, «Нефтчи» - «Сумгаит» - 3:0.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 13 очков (5 матчей)
2. «Карабах» - 12 (4)
3. «Нефтчи» - 12 (5)
4. «Габала» - 9 (5)
5. «Туран-Товуз» - 7 (4)
6. «Зиря» - 7 (5)
7. «Сабаил» - 5 (5)
8. «Сумгаит» - 2 (5)
9. «Шамахы» - 1 (5)
10. «Кяпяз» - 0 (5).