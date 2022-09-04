Премьер-министр: «Бельгию может ждать 5-10 «тяжелых зим»

«Бельгию может ждать 5-10 «тяжелых зим» из-за отказа от ископаемого топлива, но это также может дать скачок вперед на 20 лет». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, пишет Nieuwsblad.

По его словам, должна быть установлена предельная цена на энергоносители, но это решение следует принять на уровне всей Европы.

«Также должны быть приняты временные меры как для граждан, так и для предпринимателей, которые позволят уменьшить для них давление от высоких цен на энергоносители. Мы не можем допустить, чтобы компании обанкротились из-за неоплаченных счетов», - подчеркнул премьер.