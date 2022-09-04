Зеленский заявил об освобождении трех населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.

«Хочу поблагодарить сегодня бойцов теробороны, которые обеспечивали результат в Донецкой области. Освобожден населенный пункт. Бригады на направлении Лисичанск-Северск также сделали хорошие шаги, продвинулись вперед, заняли определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон. Благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства», - сказал Зеленский во время своего вечернего видеообращения.