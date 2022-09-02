Ульвия Худиева, собкор 00:05

Давно уже не секрет, что большинство азербайджанских студентов, получивших образование в зарубежных медицинских вузах, отказывались возвращаться в Азербайджан из-за сложностей с поисками работы и низких зарплат. Впрочем, даже вернувшиеся в Азербайджан после завершения учебы за границей, не спешили трудоустраиваться в государственные больницы и старались найти работу в частных клиниках. Что закономерно, учитывая, что уровень доверия пациентов к частным клиникам, где, в основном, работают врачи с зарубежным образованием, неизмеримо более высокий.

Вугар вернулся на войну и остался В конечном итоге, в государственных больницах образовалась острая нехватка профессиональных кадров – крупномасштабная проблема, за решение которой с нынешнего года взялось Агентство обязательного медицинского страхования со своей «Программой по устранению кадрового дефицита в медицинских учреждениях на 2022-2023 годы». Ее цель – повышение качества медицинских услуг, а также внедрение современных методов лечения и диагностики. В рамках этой программы 31 врач-специалист, получивший медицинское образование за рубежом, уже принят на работу в государственные медицинские учреждения в Баку и Сумгаите. Чтобы выяснить, какие специализации охватывает программа Агентства и как проводится отбор специалистов, корреспонденты haqqin.az встретились с несколькими врачами. Один из них – Вугар Гурбанов, доктор философии по медицине, практикующий врач отдела челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы имени Миргасымова. Вугар с отличием окончил факультет стоматологии Азербайджанского медицинского университета и после прохождения практики и профессиональных курсов в нескольких странах продолжил обучение в университете «19 мая» в турецком городе Самсун. В беседе с haqqin.az Вугар Гурбанов рассказал, что после возвращения в Азербайджан проработал в нескольких частных клиниках. Гурбанов был одним из врачей-добровольцев, отправившихся на Вторую Карабахскую войну, где вместе со своей командой провел десятки сложных челюстно-лицевых операций раненых азербайджанских солдат. После окончания войны Вугар получил предложение поработать в государственной больнице.

«Когда я начал работать в Республиканской клинической больнице, зарплата была не очень высокой, - поделился с нами врач. – Но я видел, что не все пациенты, нуждающиеся в челюстно-лицевой хирургии, имеют возможность обратиться за медицинской помощью в частные клиники. Однако обязательная медицинская страховка гарантирует им в случае необходимости бесплатную операцию в государственных больницах». По словам Гурбанова, спустя несколько месяцев после начала его работы в государственной больнице была запущена «Программа по устранению кадрового дефицита в медицинских учреждениях на 2022-2023 годы», и он решил подать заявку на участие в ней. Вместе с ним к программе подключились еще шестеро его коллег, также получивших образование за рубежом. Вугар уверен, что долг каждого врача – оказывать больным качественные услуги. Но есть и материальная сторона вопроса, необходимость достойно оплачивать работу специалиста. По его словам, многие азербайджанские врачи, работающие за границей, хотели бы вернуться домой, но не могут себе это позволить, поскольку в Азербайджане нет таких материальных условий. Теперь же, с появлением новой программы Агентства обязательного медицинского страхования, у наших соотечественников появляется не только возможность прилично зарабатывать в родной стране, но и делиться своими знаниями и опытом со студентами и стажерами. Что вдохновило гинеколога Тапдыгову? Еще одна участница программы, гинеколог Разия Тапдыгова, работает в отделении гинекологии Республиканской клинической больницы. После окончания Азербайджанского медицинского университета Тапдыгова продолжила обучение в Турции, где работала в нескольких частных клиниках, а затем направила запрос для участия в программе, чтобы продолжить деятельность в государственных больницах в Азербайджане. К слову, отбор для участия в программе предельно строгий. Каждое обращение изучается персонально, в университеты, где учился претендент, отправляют запросы, что позволяет отсеивать людей, завершивших за рубежом двух-шестимесячные курсы и представляющихся «узманами». Претенденты на работу в государственной системе проходят отбор в два этапа – вначале в больнице, где им предстоит работать, а затем в комиссии при Государственном агентстве обязательного медицинского страхования. Оценка кандидатов проводится по шести критериям: опыт работы, обучение в вузе с высоким рейтингом, навыки работы с современным медицинским оборудованием, курсы повышения профессиональных навыков, научная степень, а также участие в международных конференциях. Разия Тапдыгова рассказала нам, что после того, как она приступила к работе, в отделении гинекологии начали делать операции, которые раньше не проводились. «Просто не было специализированных врачей, - пояснила Разия. – Но сегодня в нашем отделении возможно проведение любой гинекологической операции». По словам Тапдыговой, в больнице уже готовят программу для резидентов Медицинского университета, которые будут обучаться по всем направлениям работы с пациентами – от обследования до выписки. Тапдыгова также добавила, что знает несколько специалистов, которые, благодаря программе, вернулись в Азербайджан. По словам Разии, их вдохновило то, что на Родине наконец-то стали ценить грамотных, профессионально обученных медиков. Можно вернуться за такие деньги Врач-специалист отделения патологии беременности Рена Алоева после завершения Азербайджанского медицинского университета продолжила учебу в университете Анкары, затем два года проработала в государственных больницах столицы Турции и вернулась в Азербайджан после запуска программы. «Еще работая в Анкаре, я направила через онлайн-форму запрос для участия в программе. Меня пригласили на участие в конкурсе, в итоге отобрали, и я вернулась в Азербайджан», - рассказывает она.

Алоева отмечает, что одно из преимуществ программы – отсутствие необходимости искать работу. Программа гарантирует отобранным в результате конкурса врачам направление в больницы, где есть реальная потребность в квалифицированных кадрах. «Я и приехавшая на несколько месяцев раньше врач-узман начали внедрять навыки, которые мы получили за годы работы в зарубежных больницах, - говорит Рена. – В частности, нами была внедрена онлайн система, мы отказались от применения ряда малоэффективных лекарств и витаминов, запустили систему лечения, принятую во всем мире, и делимся своим опытом с другими врачами». Понятно, что нас интересовало, какие врачи наиболее востребованы и насколько приемлемы условия оплаты их труда.