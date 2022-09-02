Украина попросила у Германии танки Leopard 2

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем, которая состоялась в воскресенье, 4 сентября, предложил пути, как Германия могла бы организовать поставку танков Leopard 2, передает РБК-Украина.

В заявлении журналистам Шмыгаль уточнил, что не может раскрыть все договоренности и детали разговора.

«Но все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины мы обсуждали абсолютно конструктивно», - отметил он, добавив, что настроен «очень оптимистично» на перспективу получения танков.