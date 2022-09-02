США обещают скоро назначить нового посла в Россию

В США собираются скоро объявить имя нового посла в России, сообщил российским СМИ представитель Госдепартамента США.

«Мы намерены в ближайшее время объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам не о чем сообщить. В такие моменты крайне важно, чтобы дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой продолжали урегулировать напряженные ситуации», - сказал чиновник из Госдепа.

Напомним, что ранее вчера, 4 сентября, посольство США в России сообщило, что посол Джон Салливан завершил свою работу на этой должности и уехал из Москвы.