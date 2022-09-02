Кремль о возможном уходе Кадырова с поста главы Чечни

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход главы Чечни Рамзана Кадырова со своего поста.

Во время своего интервью журналистам пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что подобные сообщения пока никак не материализовались.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», - сказал Песков.

Напомним, что несколько дней назад Рамзан Кадыров заявил, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», - отметил он.