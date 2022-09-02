Большой адронный коллайдер могут выключить

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) допустила, что работа Большого адронного коллайдера может быть остановлена из-за энергетического кризиса в Европе, передает Wall Street Journal.

Отмечается, что ЦЕРН разрабатывает планы по отключению некоторых своих ускорителей частиц в периоды пикового спроса, а также рассматривает возможность остановки коллайдера в случае необходимости.

По словам представителя организации, ЦЕРН стремится поддерживать работу Большого адронного коллайдера и хочет избежать внезапного отключения, которое может сломать машину стоимостью 4,4 миллиарда долларов.