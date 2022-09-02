Прилепин предлагает перенести столицу России в Хабаровск: ближе к Северной Корее

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что столицу России надо перенести в Хабаровск, чтобы «она была ближе к нормальным странам, таким как Китай и Северная Корея».

«Россия болеет европацентризмом, мы до сих пор читаем новости про Польшу. Ну, что там, в Польше? Какая нам разница, что там в Польше? Я за то, чтобы перенести столицу подальше, в Хабаровск, чтобы Польша была далекой провинцией. Чтоб рядом были нормальные страны — Китай, Северная Корея. Мы много думаем про Северную Корею? Мало. Надо много про нее думать и совсем не понимать, что там в Прибалтике, потому что они где-то там, на краю страны», - заявил Прилепин во время фестиваля «Русское лето» в Воронеже.

Он также добавил, что европацентризм мешает России построить правильные отношения со странами Латинской Америки и с некоторыми странами Африки, которые «ждут Россию с распростертыми объятиями».