Сердечный приступ. Самолет экстренно сел в Баку
Капитан самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон – Куала-Лумпур, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Согласно сообщению, причиной экстренной посадки стало внезапное ухудшение состояния здоровья пассажира (сердечный приступ). Самолет приземлился в аэропорту в Баку в 06:25 по местному времени.
Пассажиру была оказана медицинская помощь и было принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.