Резня в Канаде: вооруженные ножами мужчины убили 10 человек, есть раненые

По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск, передает BBC.

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон. Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях – это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах. В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.