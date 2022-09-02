Резня в Канаде: вооруженные ножами мужчины убили 10 человек, есть раненые
По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск, передает BBC.
Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон. Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях – это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах. В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.
В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение – эта мера, по заявлению властей, является ответом на "многочисленные убийства и нападения" на членов общины коренных народов Канады в воскресенье.
Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими". Марко Мендичино, министр общественной безопасности Канады, ранее призвал жителей Саскачевана "оставаться в укрытиях", так как по всей обширной территории провинции ищут нападавших.
"Подозреваемые могут находиться в черном Nissan Rogue", - заявила Королевская канадская конная полиция (RCMP) Саскачевана, предупредив всех, кто увидит подозреваемых или этот автомобиль, держаться подальше и звонить в полицию.
Местная полиция призывает подозреваемых сдаться властям.