Американские эксперты о прогрессе украинской армии на фронте

По данным американских экспертов, украинские войска продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно развивается на юге и востоке страны, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян логистики, уничтожить их командные пункты и контроль и ослабить моральный дух", - прогнозируют аналитики.

Украинские силы продолжают наносить удары по наземным линиям связи, складам боеприпасов и ключевым позициям армии РФ, с целью истощить российские силы и сдержать их, обратили внимание специалисты.

В ISW прогнозируют, что россияне время от времени продолжат контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций, проводя артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

Кроме того, в отчете отмечается, что личный состав 127-го полка сепаратистской "ДНР" 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.

Специалисты также отметили, что российские войска перемещают военные средства в районы, расположенные вдоль основных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области Украины.