Свободная пресса: «Если Варданян приведет французские войска в Карабах»

«Когда к власти в Армении пришел абсолютно антироссийски настроенный Пашинян, Варданяна на политическом поле Армении и России было не видно, не слышно. И своего отношения к антироссийской политике новоявленного лидера Армении он не выразил никак. В отличие от тех же Маргариты Симоньян, Карена Шахназарова, Семена Багдасарова и других видных деятелей армянской диаспоры. Возможно, его все устраивало. А возможно, он возлагал на Никола какие-то надежды. Этого мы не узнаем.

Первую реальную заявку на участие в большой политике Варданян сделал во время войны в Карабахе. Положение там было отчаянным. Азербайджанская армия била карабахскую на всех фронтах. Тогда Рубен Карленович обратился с открытым письмом к Путину с просьбой отправить российскую армию на защиту армянских интересов. Причем ни одного сколь-либо вменяемого аргумента в подтверждение этой позиции он так и не привел. И вообще, для серьезного политика обращение такого рода и в такой момент выглядело детским садом...

Складывается впечатление, что письмо это носило чисто популистский характер. Не о Карабахе тогда думал Рубен Карленовч. Иначе бы он написал другое письмо - не с обтекаемыми фразами про «общечеловеческие ценности». Ну, например, попросил бы спасти свой многострадальный народ. Или что-то в этом роде…

Что характерно - никто из представителей армянской диаспоры, проживающих в России, не увидел в поступке Варданяна ничего предосудительного. Похоже, любовь к малой родине застилает общий геополитический кругозор и лишает возможности делать стратегические прогнозы. Голос крови сильнее соображений здравого смысла. А благодарность? К кому? К России? Нет, не слышали…

Тем более что российские солдаты продолжают охранять карабахцев. И сам Рубен Карлович в своем видеообращении признается в своей благодарности к ним. Что нисколько не мешает ему инициировать переговоры во Франции между Арменией и Азербайджаном (что объективно вредит российским интересам в Закавказье). Но если французы перехватят миротворческую повестку, чему способствует банкир, и введут в Карабах свой воинский контингент, дело неминуемо закончится тем же, чем у американцев в Кабуле», - пишет колумнист Игорь Моисеев в своей статье «Кубик Рубика» Рубена Варданяна».