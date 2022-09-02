Пожары в трех районах Азербайджана
Продолжаются работы по борьбе с пожарами в селе Тиканлы Габалинского района, Баш Дашагиль Огузского района и Юхары Тала Загатальского района, сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Согласно сообщению, сотрудники местных структур Минэкологии и представители Госслужбы пожарной охраны МЧС предпринимают меры по тушению пожаров на высокогорных территориях в селах Тиканлы Габалинского и Баш Дашагиль Огузского районов. Задействованы вертолеты авиаотряда МЧС.
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