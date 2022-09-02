Британская разведка о наступлении России в Донбассе

Несмотря на необходимость сдерживания недавних украинских наступательных действий, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается наступательная операция в Донбассе. Так говорится в отчете британской военной разведки, опубликованном Минобороны Британии, который на этот раз посвящен не украинскому контрнаступлению, а планам России на востоке Украины.

В отчете отмечается, что основными направлениями российского наступления в Донбассе остаются Авдеевка (под Донецком) и Бахмут (60 км к северу). На этом участке российские военные добились наибольшего успеха, но они по-прежнему продвигаются не больше чем на 1 км в неделю (в направлении Бахмута).

Политической целью операции в Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы Кремлю объявить об "освобождении Донбасса", полагают авторы отчета. Российские силы неоднократно нарушали сроки достижения этой цели, считают они.

1 сентября Генштаб Вооруженных сил Украины утверждал, что президент РФ Владимир Путин приказал выйти на административные границы Донецкой области к 15 сентября. Эксперты британской разведки считают достижение этой цели маловероятным. По их мнению, это еще больше усложнит планы России по проведению референдумов о присоединении захваченных территорий Украины к Российской Федерации.