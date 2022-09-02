Кто был на разбившемся самолете в Латвии

Стало известно, кто погиб на борту разбившегося самолета Cessna 551 у берегов Латвии. Ими оказались владелец авиакомпании Quick Air Карл-Петер Гриземанн и его семья, пишет Dario de Sevilla.

По данным Dario de Sevilla, бизнесмен лично управлял самолетом на пути из испанского Хереса в Кельн, где находился офис компании Quick Air. Пролетая над шведским островом Готланд, самолет начал терять высоту и скорость.

Агентство Reuters сообщило, что до падения Cessna 551 за ним следовали истребители НАТО, однако их пилотам не удалось разглядеть кого-либо в кабине.

Вместе с Карл-Петером Гриземанном погибли его жена, двое детей и две собаки. В шведской спасательной службе сообщили, что воздушное судно упало в море к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. Точные причины крушения устанавливаются.