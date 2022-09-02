В Иране женщин без хиджаба будет отслеживать искусственный интеллект

Власти Ирана планируют использовать технологию распознавания лиц в общественном транспорте, чтобы выявлять женщин, которые не соблюдают закон о ношении хиджаба. Об этом в интервью заявил секретарь иранского штаба по пропаганде добродетели и предотвращению порока Мохаммад Салех Хашеми Голпаегани, пишет The Guardian.

Идея об использовании технологии возникла после подписания в июле 2022 года в Иране строгого закона о хиджабе и целомудрии, который направлен против тех, кто, по мнению властей, неправильно носит хиджаб. Согласно новым правилам, женщины обязаны носить головной платок, закрывающий волосы, шею и плечи.

Для отслеживания нарушительниц закона правительство будет использовать камеры в транспорте и общественных местах. Женщин с непокрытой головой будет находить специальная программа. После этого с ними начнет работать полиция нравов.