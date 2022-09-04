Азербайджано-британские отношения находятся на хорошем уровне, совместными усилиями можно добиться еще большего. Такое заявление в твиттер сделал новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд, опубликовав видео на азербайджанском языке.

По словам британского дипломата, он уже год изучает азербайджанский язык, а прошлой зимой шесть недель провел в Гяндже.

"До конца 2023 года хочу посетить каждый регион Азербайджана, чтобы увидеть их удивительное разнообразие", - сказал посол, отметив, что уже побывал в некоторых регионах Азербайджана.

Новоназначенный посол Великобритании прибыл в Баку 31 августа.

Отметим, что и прежний посол Британии в Азербайджане Джеймс Шарп публиковал свои сообщения в соцсетях в том числе на азербайджанском языке.