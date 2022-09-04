В результате теракта у посольства России в Кабуле погибли двое сотрудников посольства РФ в Кабуле, сообщили в МИД РФ.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», - говорится в сообщении МИД РФ.

Не менее 25 человек погибли и пострадали при взрыве около посольства России в Кабуле, сообщает Al Jiazeera со ссылкой на источник.