В Кабуле смертник взорвал себя у посольства России: погибли российские дипломаты видео; обновлено
В результате теракта у посольства России в Кабуле погибли двое сотрудников посольства РФ в Кабуле, сообщили в МИД РФ.
«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», - говорится в сообщении МИД РФ.
Не менее 25 человек погибли и пострадали при взрыве около посольства России в Кабуле, сообщает Al Jiazeera со ссылкой на источник.
* * * 12:07
Террорист-смертник взорвал взрывное устройство у входа в консульский отдел российского посольства в Кабуле. Когда он приближался к воротам, его застрелила охрана, пишет Reuters.
«Не дойдя до цели, террорист-смертник был опознан и застрелен охраной российского посольства из членов движения «Талибан», - сообщил начальник полицейского участка Мавлави Сабир, где произошло нападение.
Местные СМИ утверждают, что погибли или пострадали от 15 до 20 человек, среди них два российских дипломата. Информация уточняется.
* * * 11:31
В Кабуле произошел взрыв у ворот посольства России, сообщает Aamaj News.
Инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман у ворот российского посольства. Утверждается, что его совершил террорист-смертник.
Журналисты утверждают, что взрыв произошел у очереди на получение виз, когда сотрудник посольства вышел на улицу. Полиция пока не прокомментировала ситуацию. Число жертв уточняется.