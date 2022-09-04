Генпрокуратура о «Тертерском деле» и аресте генерала Бекира Оруджева
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о ходе расследования по т.н. «Тертерскому делу».
«Тертерское дело» – одно из самых скандальных в новой истории Азербайджана уголовных расследований по делу офицеров, обвиненных в предательстве и шпионаже. Всего по уголовным делам до сегодняшнего дня выявлены сотни потерпевших. Это военные, которым были выдвинуты обвинения в государственной измене. Некоторые военные погибли, не выдержав пыток. Впоследствии они были реабилитированы посмертно.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, за прошедший период выявлены и допрошены 288 новых лиц, подвергшихся пыткам и незаконным действиям. Таким образом, потерпевшими по делу на данный момент признаны 405 человек.
Генпрокуратура просит лиц, подвергшихся пыткам, физическому и психологическому давлению в связи с расследованием фактов государственной измены в мае-июне 2017 года, но не признанных потерпевшими, обратиться в Генпрокуратуру по номеру «961» и 012 361 16 47.
В ходе предварительного расследования были получены доказательства того, что Темкин Низамиоглу умер в больнице от травм, полученных в результате пыток. Его тело было эксгумировано, а факт подтвержден заключением проведенной судебно-медицинской экспертизы.
Из-за возникновения обоснованных подозрений о пытках в отношении отдельных военнослужащих во время следствия, незаконного лишения их свободы, в отношении Оруджева Бекира Ширин Оглу и Ахмедова Рамиля Башир оглу были возбуждены уголовные дела по статьям 126.3, 145.3, 293.3, 341.2.2 и 341.2 УК Азербайджана. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, что недавно правоохранительными органами был задержан исполняющий обязанности начальника управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава Министерства обороны генерал-майор Бекир Оруджев.
Рахиб Рамазан оглу Мамедов также был привлечен по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2 и 341.2.3 УК Азербайджана.
В то же время возникли обоснованные подозрения в том, что отбывающие в настоящее время наказание Гурбан Джумшудов и Джавид Агададашев причастны к незаконным действиям в отношении большего числа людей. Им предъявлены обвинения по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 УК Азербайджана.
Таким образом, за период, прошедший с возобновления производства по уголовным делам, в общей сложности 17 человек были привлечены к уголовной ответственности по различным статьям Уголовного кодекса, в отношении 12 из них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного человека объявлен розыск.