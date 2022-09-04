Генпрокуратура о «Тертерском деле» и аресте генерала Бекира Оруджева

«Тертерское дело» – одно из самых скандальных в новой истории Азербайджана уголовных расследований по делу офицеров, обвиненных в предательстве и шпионаже. Всего по уголовным делам до сегодняшнего дня выявлены сотни потерпевших. Это военные, которым были выдвинуты обвинения в государственной измене. Некоторые военные погибли, не выдержав пыток. Впоследствии они были реабилитированы посмертно.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, за прошедший период выявлены и допрошены 288 новых лиц, подвергшихся пыткам и незаконным действиям. Таким образом, потерпевшими по делу на данный момент признаны 405 человек.

Генпрокуратура просит лиц, подвергшихся пыткам, физическому и психологическому давлению в связи с расследованием фактов государственной измены в мае-июне 2017 года, но не признанных потерпевшими, обратиться в Генпрокуратуру по номеру «961» и 012 361 16 47.

В ходе предварительного расследования были получены доказательства того, что Темкин Низамиоглу умер в больнице от травм, полученных в результате пыток. Его тело было эксгумировано, а факт подтвержден заключением проведенной судебно-медицинской экспертизы.

Из-за возникновения обоснованных подозрений о пытках в отношении отдельных военнослужащих во время следствия, незаконного лишения их свободы, в отношении Оруджева Бекира Ширин Оглу и Ахмедова Рамиля Башир оглу были возбуждены уголовные дела по статьям 126.3, 145.3, 293.3, 341.2.2 и 341.2 УК Азербайджана. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.