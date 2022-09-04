США больше не боятся России в Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена вооружает Украину все более тяжелым оружием, которое может нанести серьезный урон российским силам. Белый дом перестал беспокоиться о реакции России. Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, пишет The Hill.



«Со временем администрация осознала, что может предоставить украинцам более крупное, мощное, дальнобойное и тяжелое вооружение, а русские никак не отреагируют. Они блефовали и буянили, хотя никто их не провоцировал. Администрация действительно беспокоилась по этому поводу до недавних пор, но страх их спровоцировать уменьшился», - заявил дипломат.

По мнению Уильяма Тейлора, все изменилось после того, как Кремль не смог выполнить свои угрозы по объявлению врагом любой страны, оказывающей помощь Киеву.