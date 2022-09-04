Хакеры вычислили позиции российских военных в Украине

Украинские хакеры из группировки Hackyourmom с помощью фейковых аккаунтов в социальных сетях обнаружили российскую военную базу под захваченным российской армией Мелитополем (Запорожская область Украины).

Financial Times со ссылкой на создателя группировки Никиту Кныша пишет, что они представлялись привлекательными женщинами и просили солдат присылать свои фотографии. По снимкам хакеры определили местоположение базы. Полученную от российских солдат информацию хакеры передали Вооруженным силам Украины. По словам Кныша, через несколько дней по базе был нанесен артиллерийский удар. Когда это произошло, хакер не уточнил.

Moscow Times пишет, что до начала войны Кныш был IT-предпринимателем и возглавлял в Харькове компанию по кибербезопасности HackControl. После 24 февраля он предложил свою кандидатуру в харьковский офис СБУ, однако ему отказали. Тогда Кныш перебрался в Винницу и в подвале фабрики организовал хакерскую группировку Hackyourmom. По словам хакера, группировка Hackyourmom взломала сеть камер наружного наблюдения в Беларуси, а также на захваченных Россией территориях Украины. С помощью специальной программы хакеры отделили информацию о гражданском трафике от передвижения военной техники и передали эти данные ВСУ. До публикации FT группировка Hackyourmom не упоминалась в новостях.